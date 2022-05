I cinque autobus Atac devastati dai tifosi inglesi, le immagini riprese dagli autisti

Bottiglie di birra sparse ovunque, sedili divelti, vetri laterali della fiancata sfondati e uno totalmente mancante, porte di ingresso e uscite rotte e botole staccate. "Un disastro. Hanno distrutto tutto". Le parole a commento delle immagini che parlano da sole, sono di uno degli autisti Atac che hanno ripreso in un video la devastazione dei tifosi inglesi del Leicester che hanno barbaramente vandalizzato sei autobus della flotta dell'azienda dei trasporti di Roma.

I bus sono quelli messi a disposizione per i tifosi ospiti per raggiungere l'Olimpico prima della partita. Le vetture danneggiate, almeno cinque secondo una prima stima ancora al vaglio di Atac, sono state portate in deposito. Saranno fuorigioco per diversi giorni creando quindi non pochi disagi per i cittadini romani.

Non è la prima volta che tifoserie straniera vandalizzano la Capitale. Lo scorso marzo i supporter del Vitesse danneggiarono tre autobus Atac. Nell'occasione furono divelti i corrimano, i pannelli e l'indicatore di fermata prenotata. Andando indietro nel tempo, 18 febbraio 2015, furono gli olandesi del Feyenoord a devastare la Barcaccia, piazza di Spagna e ben 15 autobus Atac.