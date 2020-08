Infastidisce i passeggeri a bordo: l'autista ferma il bus e chiama i carabinieri

Attimi di tensione nel pomeriggio di ieri a bordo della linea Atac 98. Un uomo, di 55 anni d'età, ha iniziato ad inveire contro i passeggeri, infastidendoli e molestandoli con ingiurie e atteggiamenti pericolosi. Ad accorgersi e a segnalare il comportamento dell'uomo il conducente dell'autobus. Sua, alle 15.30, la chiamata ai carabinieri, intervenuti alla fermata di via Gregorio VII dove l'autista aveva fermato il mezzo.

Giunti sul posto i militari hanno chiesto i documenti all'uomo che, in tutta risposta, ha iniziato a insultarli e minacciarli. Tanto è bastato per condurlo in caserma dove è stato identificato a seguito di fotosegnalamento. Si tratta di un 55enne romano, con numerosi precedenti di polizia. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per interruzione di pubblico servizio, minacce a pubblico pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.