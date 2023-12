Alle Poste con il nipote per riscuotere il buono della sorella morta

Con il nipote alle Poste per riscuotere il buono fruttifero della sorella deceduta. Succede a Guidonia dove i carabinieri della tenenza di largo Centroni hanno arrestato in flagranza di reato una donna e un uomo italiani, di 68 e 37 anni, gravemente indiziati dei reati di tentata truffa e falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità, in concorso.

Nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre, presso l’ufficio postale di via Gabelli a Guidonia Centro, si sono presentati un uomo e una donna, sua zia, per riscuotere un buono postale fruttifero dal valore di 1000€. Il buono era tuttavia intestato alla madre dell’uomo - sorella della donna - defunta da poche settimane.

Per aggirare le leggi sulla successione ereditaria, la donna ha mostrato il documento d’identità della sorella, sperando di riuscire a ingannare i dipendenti dell’ufficio postale che, insospettiti, hanno contattato il 112.

Giunti sul posto, i militari hanno verificato la reale identità della donna, arrestando lei e il nipote in flagranza dei reati di tentata truffa e falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità in concorso e traducendoli agli arresti domiciliari. Il gip di Tivoli, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, ha convalidato gli arresti.