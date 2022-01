Buoni spesa via sms, la Regione Lazio: "Non cliccate sui link, è una truffa"

Da venerdì sera alcuni cittadini stanno ricevendo sms sui loro telefoni che invitano a cliccare su un link per ricevere un buono spesa, citando la Regione Lazio. Si tratta però di una truffa, ha spiegato l’ente, che ha sottolineato di essere totalmente estranea all’iniziativa.

“Si invitano gli utenti a non cliccare sul link - ha detto la Regione in una nota - Ogni comunicazione riguardante i buoni spesa viene comunicata solo ed esclusivamente attraverso comunicazioni e canali ufficiali della Regione Lazio”. La Regione ha quindi annunciato l’intenzione di denunciare l’accaduto per accettare l’origine dei messaggi.

Si tratta di tentativi di phishing: il cittadino riceve un sms o una mail contenente un link e proveniente, a un primo sguardo, da un’istituzione, da istituti bancari o dalle Poste. Se si clicca su link, il truffatore ha accesso ai dati sensibili registrati sullo smartphone o sul computer e può accedere, per esempio, a conti online o anche alle mail. La raccomandazione, come sottolineato dalla Regione Lazio, è quindi quella di non aprire mai comunicazioni provenienti da numeri sconosciuti o indirizzi sospetti e soprattutto di non cliccare alcun link.