Ragazzina picchiata e bullizzata dal branco per un paio di pantaloncini rosa

Bullizzata, umiliata e colpita con calci e pugni. Presa di mira da un branco di coetanei, in 15 contro una, per noia e per un paio di pantaloncini rosa, sgraditi al branco o usati come pretesto per aggredire l'adolescente. Vittima una ragazzina di quasi 13 anni, tornata a casa non solo con lividi ed escoriazioni, ma con un male ed un disagio interiore che l'accompagnerà per molto tempo. E' una storia di prevaricazioni quella che arriva dall'Infernetto, quartiere residenziale a due passi dal litorale di Ostia, con i genitori della giovane vittima che dopo aver reso pubblico quanto subito dalla figlia sono passati ai fatti, presentando un esposto ai carabinieri.

Secondo quanto apprende RomaToday, i fatti sono avvenuti lo scorso martedì quando la ragazzina, in vacanza dopo la fine della scuola, si è presentata in un parco all'Infernetto per incontrare la sua comitiva di amici. Una mattinata che doveva trascorrere spensierata che si è però tramutata in un incubo quando l'adolescente ha incrociato un gruppo di coetanei. Con indosso un paio di pantaloncini rosa, il branco ha quindi trovato il pretesto per entare all'opera. Da qui le prime parole e frasi di scherno, poi le parolacce ed infine l'aggressione, con la teen ager costretta a tornare a casa con delle ferite fisiche ed interiori.

Raccontato quanto accaduto al papà ed alla mamma, è stata poi la madre della 13enne a presentare un esposto ai carabinieri di zona. A denunciare l'accaduto senza mezzi termini il papà della giovane che, fuori di sé per l'aggressione subita dalla figlia avverte: "Questa volta ho retto e seguito le vie istituzionali. Controllate i vostri figli".

Presentato l'esposto saranno ora i militari dell'Arma ad indagare sull'accaduto.