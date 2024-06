Banda del buco da Bulgari a Roma. Colpo da 500mila euro in via Condotti

Almeno 500.000 euro. È il primo sommario bilancio del colpo messo a segno nella notte nella gioielleria Bulgari in via Condotti a Roma. Un'azione da film con i ladri che, partendo dai sotterranei, hanno creato un buco nei locali di servizio del negozio al civico 10, entrando, poco dopo la mezzanotte, all'interno del punto vendita.

Inevitabile l'allarme, ma tra l'arrivo delle forze dell'ordine e la fuga, c'è stato il tempo di spaccare le vetrine e di portare via numerosi gioielli. Il primo bilancio è di 500.000 euro, ma non è escluso che l'importo possa salire. Sul caso indaga la squadra mobile, al lavoro dalla notte per individuare la banda che ha agito. Acquisite le telecamere e ispezionato il possibile percorso seguito da chi ha agito.

Secondo quanto appreso i ladri sarebbero entrati da un sotterraneo posto sotto il palazzo adiacente alla gioielleria. Avrebbero praticato un foro da una parte comunicante, entrando di fatto nell'area sottostante un locale di servizio e da qui sono entrati da Bulgari.

Articolo in aggiornamento