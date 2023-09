Fermato su uno scooter con droga e pistola, arrestato 45enne

Un 43enne romano è stato arrestato venerdì notte dai carabinieri della stazione La Storta hanno con l’accusa di spaccio e detenzione di arma clandestina.

L’uomo è stato fermat a bordo di uno scooter in via Antonio Pucci, zona Bufalotta, e nel corso del controllo è stato trovato con 4 grammi di cocaina e 140 euro in contanti. I militari hanno quindi proseguito la perquisizione a casa sua, dove hanno trovato altri 880 grammi di hashish, 81 grammi di cocaina e una pistola Beretta calibro 7.65, con matricola abrasa, completa di un caricatore con 22 proiettili.

La droga e l’arma sono stati sequestrati, mentre l’uomo, arrestato, è stato processato per direttissima sabato mattina. L’arresto è stato convalidato e per lui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Sulla pistola saranno eseguiti ulteriori accertamenti per verificare un eventuale suo utilizzo in reati.