Buche e barriere architettoniche, il Tar a Roma Capitale: "6 mesi per migliorare la viabilità"

Il Comune di Roma ha 180 giorni per mettere in sicurezza le strade costellate di buche, dossi e incroci pericolosi, quelle strade su cui negli ultimi mesi si sono consumati decine di incidenti stradali, alcuni dei quali mortali. Lo ha stabilito il Tar del Lazio accogliendo il ricorso presentato dal Codacons contro Roma Capitale.

L’associazione a tutela dei consumatori aveva presentato una class action contro l’amministrazione capitolina ai sensi dell’art 3 del d.lgs. 198/2009 (il decreto legislativo che disciplina la modalità con associazioni o collettivi di cittadini possono presentare ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici) con cui chiedeva il “ripristino della corretta erogazione del servizio di manutenzione stradale nella capitale, in favore di tutti i cittadini e soprattutto dei disabili, soggetti che subiscono più di tutti il dissesto dell’asfalto e le buche della città”.

Nei giorni scorsi la II sezione del Tar si è espressa sulla class action emettendo una sentenza in cui la definisce “pienamente ricevibile ed ammissibile. Né è revocabile in dubbio il fatto che l’associazione interveniente abbia allegato una lesione diretta, concreta ed attuale dell’interesse collettivo di cui essa si fa promotrice", scrivono ancora i giudici, ritenendo fondate le osservazioni con cui il Codacons mette in evidenza tutte le criticità rappresentate da una manutenzione stradale insufficiente.

Secondo il Tar il Codacons ha dunque legittimamente agito nell’interesse della collettività alla luce delle condizioni di manutenzione delle strade romane, mentre sul fronte degli standard qualitativi ed economici stabiliti dal Piano della Performance 2018-2020 adottato da Roma Capitale, elencati dal Documento Unico di Programmazione 2018-2020 di Roma Capitale (c.d. DUP) sotto forma di obiettivi strategici generali, “Roma Capitale non ha provato di averli raggiunti” e pertanto “vanno considerati insoddisfatti […]”.

Da qui l’intimazione a Roma Capitale di “porre in essere ogni iniziativa necessaria per la loro esecuzione, fatta salva ogni azione eventualmente già compiuta o intrapresa a tal riguardo”. Il che significa che il Comune deve adottare tutte le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel Dup per quanto riguarda il miglioramento della mobilità dei disabili e il miglioramento della sicurezza stradale “ntervenendo su infrastrutture, veicoli ed utenti, anche sulla base del lavoro svolto dalla consulta cittadina della sicurezza stradale”.

A questo si aggiunte la messa in sicurezza degli incroci e dei punti ritenuti maggiormente a rischio incidente, tutto entro 6 mesi.