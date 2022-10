La buca recintata diventa campo da padel e scatena l'ironia: "Non rimuovetela prima della fine del nostro torneo"

Una rete arancione, di quelle che delimitano le buche, perfetta per giocare a padel in via di Valle Aurelia. La provocazione arriva da due residenti della zona come riporta anche Il comitato Valle dell'Inferno che ringrazia "per le meravigliose reti messe a disposizione ormai da mesi. Preghiamo il Municipio di non rimuoverle prima della fine del nostro torneo".

Scrivono ironimacamente su Facebook. Le transenne tenute su da paletti sono fisse da mesi. Una mania che a Roma anche altri cittadini stanno prendendo, come scrive Danilo proprio sul profilo del comitato: "Anche in via Moricca rimasero un bel po'. Però è stato facile "chiedere" la paletta al responsabile lavori".