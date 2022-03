Buca pericolosa vicino al tombino: chiusa preferenziale sulla via Ostiense

Una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale in presidio alla strada chiusa in attesa dell'intervento della ditta deputata a ripararla. Siamo sulla via Ostiense, dove da lunedì 1 marzo è stato necessario chiudere un tratto di corsia preferenziale in entrambi i sensi di marcia dopo l'apertura di una piccola (per diametro) ma profonda buca creatasi sul bordo di un chiusino all'altezza del civico 176.

Particolarmente insidiosa, per motivi di sicurezza gli agenti dell'VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale hanno attuato una chiusura della corsia riservata ai mezzi pubblici sia in direzione Piramide sia in direzione basilica San Paolo fuori le mura.

La chiusura, segnalatao con del reticolato plastico da cantiere (le cosiddette reti pollaio) fra via degli Argonauti (altezza ex prefettura) all'intersezione fra via Giulio Rocco e lungotevere San Paolo con i bus Atac delle linee 23, 769 e 792 deviati sul posto sul tratto di via Ostiense riservato alla viabilità pubblica.