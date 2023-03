È morto il senatore Bruno Astorre: lutto nel mondo della politica

Bruno Astorre, senatore del Partito Democratico, è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. A dare l'allarme, intorno alle 12:45 circa di oggi, 3 marzo, alcuni funzionari.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia di Stato con il distretto Trevi e la squadra della scientifica e il segretario generale di palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell'ispettorato della polizia presso il senato. La stanza era chiusa dall'interno. Palazzo Cenci è stato chiuso al pubblico.

La procura apre un fascicolo

La procura di Roma, come da prassi, ha aperto un fascicolo. Una procedura utile per fare le dovute indagini, come da prassi, a seguito del decesso del senatore Dem. L'ipotesi di reato è istigazione al suicidio. Sul posto per il sopralluogo anche il pm Fabrizio Tucci. Fonti parlamentari riportate da Adnkronos riferiscono dell'ipotesi di un gesto volontario.

Chi era Bruno Astorre

Bruno Astorre, nato a Roma l'11 marzo 1963, avrebbe tra poco compiuto 60 anni. Senatore dal 2013 era segretario regionale del Partito Democratico nel Lazio dal dicembre del 2018. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca eletta con il Pd di Frascati. Davanti a palazzo Cenci, dove è stato trovato morto il senatore Astorre, anche l'ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti e la senatrice Dem Cecilia D'Elia.

Il cordoglio

Saputa la notizia in tanti hanno espresso il loro cordoglio. "Sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre. Una persona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la comunità democratica che gli voleva bene", il messaggio del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica", il tweet di Giorgia Meloni.

Vicinanza anche dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: "Esprimo profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa del senatore e segretario del Pd. Astorre ha servito la Regione da assessore e consigliere regionale, arrivando a ricoprire la carica di presidente dell'aula della Pisana. Alla sua famiglia rivolgo le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta la Regione Lazio".

"Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C'è il silenzio. C'è la preghiera. L'abbraccio ai suoi cari", ha scritto su twitter Enrico Letta.

"Profondo dolore ed enorme tristezza per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Un amico e un avversario politico leale, che ha interpretato in questi anni le istanze più profonde del territorio del Lazio. Pur se da posizioni politiche diverse, abbiamo avuto modo di condividere esperienze politiche e battaglie con l’obiettivo di sostenere le istanze dei cittadini e del territorio. Dedizione e passione hanno contraddistinto tutta la sua storia politica. Confrontarsi con lui, per me, ha sempre rappresentato un proficuo momento di dialogo. Alla moglie Francesca, alla sua famiglia e alla sua comunità politica giungano le mie più sentite condoglianze", il ricordo del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

"Apprendo con tristezza della morte di Bruno Astorre, un uomo la cui storia politica rappresenta quell'inscindibile e importante legame tra istituzioni e territorio. Una perdita dolorosa, per cui tutta la comunità del M5s si stringe vicino alla sua famiglia e ai suoi cari", il commento di Giuseppe Conte che riporta la vicinanza del Movimento 5 Stelle.