Brumotti e don Coluccia a caccia di pusher nei cortili delle case popolari

Il prete e l'inviato antispaccio ancora insieme contro la droga. Il blitz di Vittorio Brumotti e don Antonio Coluccia nel pomeriggio di sabato 22 aprile nei cortili delle case popolari di Pomezia. Telacamere accese la troupe di Striscia la Notizia e il religioso che la notte passeggia - sotto scorta - con il megafono per disturbare il lavoro nelle piazze della droga dei quartieri della periferie romane, hanno ripreso in diretta tv il fermo da parte dei carabinieri di due spacciatori, sorpresi con la sostanza stupefacente.

Primo ad arrivare fra la curiosità dei tanti residenti che si trovavano in via Ugo La Malfa, nel comune della provincia romana, l'inviato di Striscia la Notizia e la sua troupe. Poi, megafono e pallone da calcio nelle mani, è arrivato don Coluccia. Nella stessa zona, informati della presenza di don Coluccia e Brumotti anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Pomezia. Sono poi stati gli stessi militari dell'Arma a fermare per detenzione ai fini di spaccio due pusher, un 41enne e un ragazzo di 16 anni, trovati con circa 5 grammi di cocaina in totale.

Fra gli applausi dei residenti Vittorio Brumotti e don Antonio Coluccia hanno quindi proseguito il loro tour antispaccio, guardati a vista dai carabinieri.