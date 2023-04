Brumotti a caccia di pusher nella piazza di spaccio di Guidonia

Da una parte Vittorio Brumotti e la troupe di Striscia la Notizia dall'altra i carabinieri impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nuova visita dell'inviato della trasmissione di Canale 5 nel comune di Guidonia Montecelio. A "guardargli le spalle" i militari della tenenza di Guidonia che hanno anche identificato e denunciato un uomo trovato con alcuni dosi di cocaina indosso.

Testa rasata, con due cameraman accanto a lui, la presenza di Brumotti ad Albuccione di Guidonia non è passata inosservata. Nemmeno ai carabinieri che lo hanno poi in qualche modo scortato al fine di evitargli possibili come guai, come accaduto già in passato a Tor Bella Monaca, San Basilio e al Quarticciolo. Inviato della trasmissione satirica di Canale 5 che si è presentato in piazzale Aldo Moro, piazza di spaccio del comune della Città dell'Aria. Denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti un 46enne del posto, trovato con la polvere bianca indosso dai carabinieri della tenenza di largo Centroni.

Vittorio Brumotti che già nel settembre del 2021 era arrivato a Guidonia Montecelio, in quel caso dopo le segnalazioni di alcune madri preoccupate per i loro figli a causa dello spaccio che alcuni pusher svolgevano h24 nella zona di Villalba. La puntata dovrebbe andare in onda prossimamente sulle reti Mediaset.