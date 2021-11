Guai per il broker dei vip, la Finanza gli sequestra 70 milioni di euro

Il passa parola, la promessa di rendimenti elevati a fronte di un profilo di rischio sostanzialmente nullo aveva attirato numero clienti. Tutti facoltosi. Professionisti, imprenditori, ma anche famosi atleti e procuratori sportivi. Tutti che gli avevano dato il loro denaro, per investirlo. Anche perché lui, un mediatore, per rassicurare i proprio clienti esibiva documenti dove si attestava che una delle società nelle quali si appoggiava era controllata da una primaria banca internazionale.

Così in molti hanno affidato al broker i propri risparmi, anche per importi ingenti, che non sono stati restituiti. Dopo le iniziali promesse di rendere indietro quanto investito, l'indagato – secondo quanto emerge dalle denunce – avrebbe interrotto ogni tipo di comunicazione coi clienti, i quali si sono rivolti all’Autorità giudiziaria.

In base agli elementi finora raccolti dalla guardia di finanza, sono emersi "indizi gravi" secondo i quali il broker, "attraverso due società inglesi al medesimo riconducibili risultate essere prive della necessaria autorizzazione ad operare, avrebbe prestato abusivamente servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio", spiegano i militari che aggiungono: "Gli accertamenti sviluppati hanno consentito di accertare che, dal 1999 al 2020, soltanto i soggetti querelanti hanno versato alle due società investigate un importo pari a circa 70 milioni di euro".

Così nella mattinata del 25 novembre scorso, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale capitolino, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari e il sequestro preventivo per circa 70 milioni di euro nei confronti di un broker, indagato per "abusiva attività finanziaria". Il procedimento versa tuttora nella fase delle indagini preliminari.