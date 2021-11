Vandali a Bravetta, danneggiata la piazza dedicata ai martiri della Resistenza

Fioriera danneggiata e cipresso rubato. E' stato un brutto risveglio quello di oggi per i volontari Retake di Bravetta e Pisana e per i militanti della sezione Anpi del Municipio XII, che hanno constatato quanto successo nella piazza dedicata ai martiri della Resistenza tra via della Pisana e Bravetta.

L'atto vandalico si è consumato nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 novembre ed è stato denunciato anche dal minisindaco Elio Tomassetti: "Esprimo la massima solidarietà e mando un abbraccio ai volontari di Retake e ai membri dell'ANPI - ha scritto sulla sua pagina Facebook - , così come a tutte le cittadine e i cittadini che, in questo periodo, si sono presi cura dell'albero. Atti di una tale vigliaccheria non devono passare inosservati".

Secondo quanto testimoniato, con foto e video, dai volontari del quartiere è stato anche divelto anche un pezzo di travertino da una delle pareti degli edifici che affacciano sulla piazza, dove al centro è presente una stele in memoria dei morti di Forte Aurelia, nome originario del quartiere poi divenuto Bravetta.