Bravetta senz'acqua: si rompe conduttura, la strada si allaga e i residenti restano a secco

A Roma c'è un quartiere senza acqua ma nessuno sa nulla. O meglio, lo si è saputo con colpevole ritardo tanto che i residenti, per informarsi, hanno dovuto ricorrere al tam tam sui vari gruppi di quartiere sui social. Andiamo con ordine.

Dalle 3 e 30 del mattino di venerdì 12 aprile in via di Bravetta è collassata la strada per un guasto idrico sulla carreggiata, come ha sottolineato la polizia locale intervenuta con il XII gruppo Monteverde. Fino alle 11 del mattino, quando sul canale WhatsApp di Roma Capitale è stato diffuso il messaggio del disservizio, non si è saputo nulla.

Le poche informazioni erano state diffuse, sempre su Facebook, da Augusto Rossi, consigliere del XII Municipio: "Stamattina si è rotta la conduttura che fornisce acqua all'intero quartiere. La tubatura risale a 50 anni fa".

Per buona pace dei residenti che si sono dovuti accontentare di una comunicazione fai da te, dopo essersi svegliati senza acqua in casa. Con la strada allagata a causa di un guasto a una conduttura idrica, la polizia locale ha chiuso via di Bravetta in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via Camillo Serafini e largo Guidi. Atac, invece, ha apportato modifiche di percorso per le linee bus H-98-786Sc-792-n8-n98.

Al momento la copiosa fuoriuscita dell'acqua è stata fermata, assicurano del comando, mentre Acea è al lavoro. Nel frattempo decine di residenti, bottiglie alla mano, hanno dovuto rifornirsi di acqua dalle due autobotti posizionate in via Bravetta, angolo largo Guidi, e via Bravetta angolo via Capasso. La situazione dovrebbe tornare alla normalità in serata.