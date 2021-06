Bravetta, scoperta piantagione di marijuana in un'area verde: 6 chili di "erba" raccolti

Il coltivatore diretto è stato arrestato e portato in caserma

/ Via dei Carafa

Una piantagione di marijuana a Bravetta. A scoprirla i carabinieri della Stazione Roma Bravetta, invece, hanno arrestato un romeno di 43 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a zappare e innaffiare un terreno incolto ubicato nella zona di via dei Carafa dove erano state coltivate ben 90 piante di marijuana.

La piantagione, che avrebbe fruttato un raccolto di circa 6,5 chili di "erba" pronta per essere smerciata sulle piazze di spaccio, era anche fornita di un sofisticato impianto di irrigazione automatizzato. Il coltivatore diretto è stato arrestato e portato in caserma in attesa del rito direttissimo.