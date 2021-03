Bravetta, bar aperto in zona rossa: arrivano i carabinieri lo fanno chiudere

Giornata di controlli dei carabinieri nella capitale al fine di verificare il rispetto delle norme anti Covid 19 in zona rossa. Ieri pomeriggio, i militari della Stazione di Bavetta transitando davanti ad un bar in zona Pisana hanno notato la presenza di tre avventori che stavano consumando bevande all’interno dell’attività commerciale.

I militari hanno identificato la titolare, che è stata sanzionata per 400 euro, e il locale è stato chiuso provvisoriamente per 5 giorni.

In serata, gli stessi militari dell'Arma sono intervenuti, su segnalazione di alcuni abitanti di zona, in via dei Torriani dove era stata segnalata una festa privata in abitazione. I carabinieri hanno identificato 7 partecipanti che sono stati sanzionati.

Nella notte, invece, i carabinieri della Stazione Piazza Dante hanno eseguito verifiche nel quartiere Pigneto identificando 39 persone e sanzionandone 7 per violazione delle norme antiCovid19 e 3 per ubriachezza molesta. Redatti anche due ordini di allontanamento per violazioni al regolamento urbano del Comune di Roma. Elevate, in totale, sanzioni per 3.300 euro.