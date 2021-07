Guai per il Brasiliano, minaccia e tenta di aggredire i carabinieri: fermato e cacciato da Ponza

Massimiliano Minnocci non potrà far ritorno nell'isola per i prossimi tre anni. Ecco cosa è successo

Massimiliano Minnocci torna a fare notizia. L'influencer di Pietratala, noto come il Brasiliano, è stato infatti fermato dai carabinieri a Ponza e dovrà rispondere di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto reso noto dai carabinieri in una nota stampa un uomo, in località Banchina nuova, ha cominciato ad infastidire ripetutamente i presenti con atteggiamenti provocatori e ha cercato di danneggiare alcune auto in sosta in quella zona. Sono stati proprio i proprietari delle auto, insieme ad altri residenti, a richiedere l'intervento dei carabinieri. I militari, arrivati sul posto, sono stati minacciati e uno di loro è stato colpito con un pugno al volto da Minnocci.

Il Brasiliano è stato però immobilizzato, ammanettato e reso inoffensivo, assicurando anche l'incolumità dei numerosi turisti presenti. Nel corso di una perquisizione personale è stato inoltre rinvenuto uno sfollagente telescopico, immediatamente sottoposto a sequestro. Minnocci è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri dell'isola in attesa del rito per direttissima. Nei suoi confronti verrà richiesto un foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno a Ponza per un periodo di tre anni.

Il diretto interessato sui social, in una storia, ha riportato lo screenshot di un articolo con la scritta "giornalaio terrorista". Quindi in una storia postata questa mattina scrive: "Mi limito soltanto a chiedere scusa al paese di Ponza ed ai suoi abitanti. Devo dire una cosa molto sgradevole che mi è successa. Alla fine di tutto sono stato derubato in mezzo al caos di marsupio di Fendi, mascherina Louis Vuitton, Occhiali RayBan ed una discreta somma di denaro in contato. Le carte e i documenti le hanno rimesse nel marsupio Adidas".