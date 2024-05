Sgommate con la Porsche a Porto Santo Stefano: il "Brasiliano" fermato dai vigili urbani

Fermato dalla polizia locale a Porto Santo Stefano, all'Argentario, per eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza. Delle manovre pericolose, delle sgommate a bordo di una Porsche per le strade del centro cittadino del comune toscano della provincia di Grosseto costate la "sospensione della patente" a Massimiliano Minoccci, influncer romano di Pietralata conosciuto come il "Brasiliano".

Come si legge sul Il Tirreno, i fatti sono accaduti domenica mattina all'altezza di una rotatoria dove Minocci è stato sorpreso a correre oltre i limiti consentiti dagli agenti della polizia locale che lo hanno poi sottoposto a un controllo mentre era in compagnia di una donna. L'influencer romano è stato poi caricato sulla pattuglia dei caschi bianchi e portato al comando dove è stato sanzionato con sospensione della patente.

A commentare l'accaduto con una stories sulla sua pagina Instagram lo stesso Minnocci: "Vi dico la verità mi hanno levato la patente i ragazzi di Porto Santo Stefano speriamo per 15 giorni". Minnocci sanzionato da quella stessa municipale in relazione alla quale, in trasmissione radio affermava: ""Mio padre m'ha sempre detto non ti far fermare dalla polizia municipale e non venì a casa che te do' il resto. A casa mia se ti fermava la municipale era un disonore. Ti prendevano a calci in cu** i famigliari mia".

Chi è il Brasiliano

Massimilano Minnocci, detto Il Brasiliano, è una star dei social, noto al popolo di TikTok e Instagram, un influencer da milioni di visualizzazioni e da migliaia di follower. Culturista, tatuatore, ultras della Roma, Minnocci non nasconde le sue simpatie per l'estrema destra, come i tatuaggi che ricoprono il suo corpo con celtiche, svastiche e riferimenti al fascismo ed al nazismo. Molto seguito sulla sua fanpage social, il Brasiliano venne intervistato da Enrico Lucci nella trasmissione Reality Sciò andata in onda su Rai 2 ed è ospite quasi fisso alla trasmissione di Radio 24 La Zanzara condotta da Giuseppe Cruciano con David Parenzo.