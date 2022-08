"Drogato e derubato in un locale di Formentera": la denuncia del 'Brasiliano'

Derubato di tutti i contanti che aveva con sé, drogato e lasciato a terra fuori da un locale: la denuncia arriva da Massimiliano Minnocci, meglio conosciuto sui social come il 'Brasiliano', che ha concluso una vacanza a Formentera nel peggiore dei modi.

Minnocci ha raccontato quanto accaduto in una serie di dirette condivise su Instagram una volta rientrato a Roma: “Ero in uno dei locali più noti di Es Pujols, non dirò mai qual è - ha detto l’influencer di Pietralata - Mi ricordo soltanto che sono entrato e mi hanno offerto da bere, erano le 3.30, le 4. Fortunatamente non avevo niente perché arrivavo direttamente dal mare. Avevo il mio borsello, lo porto sempre con me, ma non avevo né l’orologio né le catenine”. Minnocci ha proseguito spiegando di avere accettato un drink, e poi di essersi risvegliato la mattina dopo sdraiato a terra, il portafoglio svuotato dei contanti, svariate migliaia di euro, e delle carte di credito.

“Penso mi abbiano messo qualcosa nel bicchiere, tipo droga dello stupro - ha rivelato agli oltre 265mila follower - Lì per lì non ho detto niente, non me la sono sentita di scrivere nulla su Instagram. Ho fatto uno stato su WhatsApp tra i miei contatti e ho chiesto aiuto perché ero rimasto in bianco, e alcune persone mi hanno aiutato, le devo ringraziare”.

“Non bevete nulla che non esca dal vostro bicchiere, sono cose che non dovrebbero esistere”, ha concluso Minnocci da Roma, dove è rientrato dopo essere riuscito a comprare un biglietto di ritorno per tornare a casa.