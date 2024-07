"Il Brasiliano arrestato a Riccione". La giornata in hotel finita con i carabinieri e la fake news

"Il Brasiliano arrestato a Riccione". Così si leggeva su un post, poi cancellato, sulla pagina Instagram di 'Welcome To Favelas'. Un post che in meno di un'ora, la scorsa domenica 30 giugno, aveva collezionato oltre settemila like. Quella notizia, però, era falsa.

Il Brasiliano, al secolo l'influencer Massimiliano Minnocci, era ospite di un albergo di lusso a Riccione. e, poco dopo l'ora di pranzo, nella camera occupata insieme con una ragazza è nata un'animata quanto rumorosa lite.

Si sarebbero sentite urla e accuse reciproche. Gli schiamazzi hanno costretto la reception della struttura a chiedere l'intervento dei carabinieri e, sul posto, è intervenuta una pattuglia. I militari dell'Arma, saliti nella camera, si sono limitati a tranquillizzare gli animi non rilevando nessuna problematica dal punto di vista penale.

Nessuno è stato quindi denunciato o arrestato. Per Minnocci e la ragazza in sua compagnia, quindi, il week end in Riviera è potuto proseguire normalmente.