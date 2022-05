Branco aggredisce passeggero e spacca vetro del bus

Prima hanno aggredito un passeggero con la forza del branco poi hanno spaccato uno dei finestrini del bus, infine la fuga per le strade di Mostacciano. Serata di paura su una vettura Atac della linea 705 in transito sulla via Pontina, con l'autista poi costretto ad interrompere la corsa ed a chiamare i carabinieri.

I fatti sono accaduti poco dopo la mezzanotte fra venerdì e sabato scorso quando "un gruppo di cinque ragazzi", come riferito dai testimoni ai militari dell'arma, senza un apparente motivo ha aggredito uno dei passeggeri che si trovavano sul 705, un cittadino polacco di 37 anni, minacciato e spintonato dalla banda.

Le urla hanno quindi attirato l'attenzione dell'autista con il gruppo di giovani che ha preso uno dei martelletti frangivetro presenti sul mezzo pubblico distruggendo uno dei finestrini dell'autobus. Poi la fuga. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Roma Tor de' Cenci.

Con delle lievi escoriazioni il passeggero 37enne ha rifiutato le cure del personale del 118 intervenuto sul posto. Ascoltati i testimoni elementi utili a rintracciare la banda potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere presenti a bordo del bus 705.