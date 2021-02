Bracciano, nell'allevamento ha sei cavalli rubati: denunciato e multato per 100 mila euro

Nascondeva sei cavalli rubati e ne aveva altri 91, tutti tenuti "allo stato brado" nel vasto terreno di 'Quarto Militare', a Bracciano. Lui, un allevatore 65enne, dopo essere stato controllato dai carabinieri di Bracciano e della Stazione Carabinieri Forestale di Manziana, è stato multato duramente.

I militari, impegnati tutto il giorno per le evidenti difficoltà derivanti dalla necessità di controllare un numero così cospicuo di equini lasciati liberi in un terreno di quasi 400 ettari, hanno denunciato a piede libero con l'accusa di "ricettazione" il titolare dell'allevamento, perché risultato in possesso di cavalli rubati e in violazione delle norme in materia di "identificazione e detenzione", motivo per cui gli sono state comminate sanzioni per quasi 100.000 euro.