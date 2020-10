Gran bazar della refurtiva al Quarticciolo, gli annunci di vendita su internet

Gran bazar della refurtiva al Quarticciolo dove un uomo rivendeva oggetti rubati in un box auto. Caschi, stivali da moto, marmitte, ma anche compressori ed altra merce. Ad incastrare il ricettatore un agente di polizia che si è finto meccanico e si è presentato insieme alla persona che si era mostrata interessata all’acquisto di una marmitta per moto ad un appuntamento fissato con un uomo, un 37enne romano, che all’interno del garage vendeva ricambi per moto e altri oggetti rubati.

Ad incastrarlo un poliziotto del commissariato Sant’Ippolito, diretto da Roberto Cioppa, che è riuscito ad accedere all’interno del garage adibito dal ricettatore all’esposizione e successiva vendita della merce rubata, precedentemente pubblicizzata su siti e-commerce di un social.

E’ stato proprio su una nota piattaforma social, nella parte adibita alle vendite, che gli investigatori del commissariato, su segnalazione di un cittadino che aveva subito furto all’interno del suo box, sono riusciti a trovare gli oggetti rubati.

Grazie alla perquisizione del locale e dell’abitazione del venditore, gli agenti hanno sequestrato tutto il materiale rinvenuto e restituito al legittimo proprietario la merce della quale era stato privato. Caschi da moto, un gruppo ottico anteriore, un paio di stivali professionali da moto, due tute integrali, sempre per moto, ed una pistola scacciacani questo quanto recuperato dagli agenti nel corso dell’operazione.

Il 37enne romano, con precedenti di polizia, al termine degli accertamenti è stato denunciato per ricettazione. Altre due persone, acquirenti degli stessi prodotti, sono state denunciate per incauto acquisto.