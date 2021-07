Boutique del falso nella Roma bene, vip e professionisti tra i clienti: 850 mila euro di incassi non dichiarati

Vip e professionisti della Roma bene che volevano farsi un regalo, oppure omaggiare le proprie compagne con borse, cinture e portafogli di lusso. Almeno nell'apparenza. Perché quegli oggetti, seppure di alta qualità, erano falsi. A gestire la boutique del falso direttamente del suo appartamento in zona Corso Francia, una 50enne romana finita nei guai.

La donna, stando a quanto emerso dalle indagini del Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, aveva messo in piedi un giro d'affari di 850 mila euro. I suoi clienti li reclutava tra i saloni di bellezza, i circoli e i club esclusivi di Roma nord. Poi li faceva venire in casa sua e mostrava le borse, cinture e portafogli riproducenti i modelli e i marchi delle note case Gucci, Fendi, Hermes, Chanel, Bottega Veneta e Balenciaga. Oltre 600 i "pezzi" trovati nell'appartamento della donna dai militari delle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano.

Non solo. Durante una perquisizione è stato rinvenuto anche un "brogliaccio" in cui erano riportati gli importi degli incassi, che oscillavano tra i 500 ed i 2000 euro per ciascun articolo, oltre ai nomi dei clienti, alcuni dei quali appartenenti al mondo dello spettacolo, poi multati. Sanzioni che, complessivamente, hanno toccato quota 100mila euro.

Gli ulteriori accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno permesso di determinare così l'omessa dichiarazione al Fisco dei proventi dell'attività illecita. La 50enne romana, quindi, dovrà rispondere davanti all'Autorità Giudiziaria capitolina anche di evasione fiscale.