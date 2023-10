Giallo al Conservatorio: beve da una bottiglietta d'acqua e si sente male

Ha bevuto acqua da una bottiglietta di plastica, la sua, dalla quale in precedenza si era già dissetato. Dopo aver lasciato il contenitore in una postazione utilizzata anche da altri colleghi, ha ripreso la bottiglia e ha bevuto ancora. A quel punto ha sentito un forte bruciore in gola, un odore strano e notato un agente bluastro nell'acqua. Dopodiché ha accusato un malore ed è finito in ospedale.

La vittima, un collaboratore scolastico dell'istituto Santa Cecilia di Roma, fortunatamente ora sta bene, è stato dimesso e ha denunciato il tutto ai carabinieri che adesso indagano e hanno anche sequestrato la bottiglietta incriminata. Al momento non viene esclusa nessuna pista, neanche quella che qualcuno possa aver messo qualcosa volontariamente nell'acqua.

La ricostruzione

Andiamo con ordine. I fatti si sono consumati ieri. Il collaboratore scolastico, come tutti i giorni da quasi 10 anni, si è recato al lavoro. Questa volta alla sede centrale perché c'era in programma una riunione sindacale. Secondo quanto appreso, dopo aver comprato il pranzo e anche la bottiglietta d'acqua in un vicino supermercato, alle 11:30, ha raggiunto il terzo piano dell'istituto. Ha dato un paio di morsi alla pizza, poi ha bevuto un po' d'acqua e lasciato il tutto all'interno di una busta, ai piedi di un tavolo. Un posto dove, secondo quanto ricostruito, anche altri colleghi potevano posare e prendere le loro cose.

Finita la riunione sindacale, intorno alle 13:30, il lavoratore ha quindi ripreso la sua busta, aperto la bottiglia d'acqua e bevuto ancora. A quel punto, però, succede qualcosa. L'acqua provoca subito un bruciore nella gola dell'uomo. L'odore è simile a quello di un acido, ma quel sapore lo sorprende tanto da ingerire il liquido. Basta poco. Nell'acqua, una volta visto meglio, nota una sostanza bluastra e la fa vedere anche a una sua collega.

La corsa in ospedale e la denuncia

Poco dopo iniziano i malori. L'uomo arriva all'ospedale San Giovanni Addolorata e viene medicato. I dottori gli somministrano alcuni farmaci e lo dimettono con una prognosi di sette giorni. Accompagnato, va dai carabinieri e denuncia quanto successo. I militari adesso indagano dopo aver repertato anche la bottiglia. Qualcuno potrebbe aver messo volontariamente qualcosa all'interno della bottiglia? E se qualcuno avesse agito in tal senso, chi voleva colpire? Domande alle quali sono attese delle risposte.