Lancia bottiglie di birra contro la vetrina di un locale di Trastevere

Ha impaurito le centinaia di giovani e turisti che si trovavano in una affollata piazza Trilussa nella prima serata di domenica. A creare il panico un uomo che prima ha lanciato delle bottiglie di birra contro un esercizio commerciale e poi si è scagliato contro gli agenti, ferendo un poliziotto.

A dare il via alla serata movimentata un romano di 38 anni, che per cause ancora in via di accertamento, ha cominciato a tirare bottiglie contro la vetrina di Trapizzino, locale che si trova nella piazza di Trastevere. Decine sono state le chiamate al 112 con l'arrivo sul posto nel volgere di pochi minuti degli agenti delle volanti e del locale commissariato, impegnati nella zona nell'ambito del rafforzamento dei controlli predisposto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi sulle strade e le piazza della Capitale e del litorale più esposte al fenomeno della movida estiva.

Particolarmente agitato il 38enne, una volta arrivati gli agenti, si è scagliato contro di loro ferendo un poliziotto ad una spalla. Bloccato non senza difficoltà è stato accompagnato negli uffici del commissariato Trastevere di polizia ed arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.