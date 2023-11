Eur, bottiglie di vetro lanciate contro il bus Atac

Non solamente sassi contro gli autobus in via Candoni. Nella notte si è verificato un nuovo atto vandalico contro un mezzo Atac, questa volta in piazzale Pier Luigi Nervi, all'Eur. Intorno alle 21 di domenica due uomini hanno lanciato una bottiglia di vetro sul finestrino centrale sinistro, danneggiandolo.

Il bus colpito è uno di quelli che servono la linea 714. Il mezzo era fermo al capolinea, senza passeggeri a bordo. Nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione dell'Eur che indagano sull’accaduto.