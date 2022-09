Bottiglie contro il bus in transito, paura fra i passeggeri. Danneggiati due finestrini

Paura fra i passeggeri di un bus notturno colpito da alcune bottiglie lanciate mentre il mezzo pubblico era in transito sulla via Tiburtina, quadrante nord est della Capitale. Danneggiati i finestrini laterali l'autista ha terminato la corsa al capolinea della stazione della metro dove ha poi richiesto l'intervento dei carabinieri.

Ad essere preso di mira un autobus Roma Tpl della linea 437 in transito poco prima dell'1:00 della notte fra domenica e lunedì sulla via Tiburtina. All'altezza dell'incrocio con via di Tor Cervara, come riferito dal conducente in sede di denuncia, il bus è stato colpito da alcune bottiglie lanciate da ignoti che hanno incrinato due vetri laterali, senza infrangerli.

L'atto vandalico non ha impedito all'autista del bus di arrivare al capolinea della metro B Rebibbia dove ha poi chiamato il 112. Illesi i passeggeri che si trovavano a bordo del 437. Impossibilitata a proseguire la corsa la vettura è stata portata in deposito. Ascoltata la testimonianza del conducente del bus sul fatto indagano i carabinieri della stazione Tor Sapienza.