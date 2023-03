Bottiglia di vetro contro il bus in transito, distrutti due finestrini

Paura per i passeggeri a bordo di un bus notturno in transito nella zona dell'Alessandrino, bersaglio di un vandalo. Nel mirino dell'uomo un mezzo pubblico della Roma Tpl, a cui ha lanciato contro una bottiglia distruggendo due finestrini.

La richiesta d'intervento da parte dell'autista del 213 intorno alle 23:00 di mercoledì 29 marzo. Come raccontato dal conducente del bus, poi costretto a interrompere la corsa in viale Palmiro Togliatti, all'altezza della fermata di via delle Ciliegie un uomo - per cause ancora da accertare - ha lanciato una bottiglia di vetro contro due finestrini lato destro del mezzo mandandoli in frantumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che indagano sull'accaduto, con il vandalo riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.

Fumo a bordo del bus Atac

Sempre in tema di mobilità pubblica nella serata di ieri a interrompere la propria corsa è stato l'autista di un bus Atac della linea 31. In questo caso a determinare lo stop è stato il surriscaldamento del motore che ha comportato una densa coltre di fumo mentre il mezzo pubblico transitava sulla Gianicolense. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Anche in questo caso nessuno è rimasto ferito.