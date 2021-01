Lancia bottiglia contro bus distruggendo il vetro della porta, aveva litigato con alcuni passeggeri

Prima la lite con altri passeggeri sul bus poi, una volta sceso dal mezzo pubblico, la bottiglia di birra scagliata contro il 719 che ha distrutto la vetrata della porta centrale dell'autobus. E' accaduto intorno alle 21:30 di giovedì nella zona di Monteverde.

Secondo quanto si apprende i fatti hanno cominciato a prendere corpo a bordo della linea Atac in transito in quel momento sulla circonvallazione Gianicolense. Un battibecco scoppiato per futili motivi fra un passeggero "ubriaco" come riferito dai testimoni, ed altre persone che si trovavano a bordo del bus che collega la zona della Piramide alla Muratella.

Visibilmente alterato uno dei litiganti è quindi sceso dal mezzo pubblico all'altezza di via Bernardino Ramazzini e, dopo aver preso una bottiglia di birra, l'ha lanciata contro il 719 distruggendo la porta a vetri centrale del mezzo pubblico. Poi la fuga a piedi.

Richiesto l'intervento al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma San Pietro e quelli della Compagnia di Trastevere. Ascoltati i testimoni, nessuno dei quali è rimasto ferito, i militari dell'Arma hanno cominciato le ricerche dell'uomo, al momento con esito negativo.