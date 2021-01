Botti di Capodanno, a Roma ordinanza ignorata: 9 i feriti

A Roma botti e fuochi d'artificio come raramente si erano visti negli ultimi anni. L'avvicinarsi della mezzanotte e del 2021 ha dato il via ad autentiche esplosioni in tutta la città. Petardi di grosse dimensioni e vere e proprie batterie di fuochi d'artificio hanno squassato e illuminato la città fino a notte inoltrata. Disattesa totalmente l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi.

E non sono mancati i feriti. Un primo bilancio della polizia di Stato parla di 9 persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche in ospedale per ustioni, abrasioni corneali e lesioni agli arti superiori. Il più grave è un uomo che per l'esplosione di un petardo presso la propria abitazione ha riportato una contusione bulbare con prognosi di quindici giorni e ferite alle mani

In diverse zone della città si segnalano inoltre principi di incendi che, in alcuni casi, hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. ilcomando di via Genova riferisce a RomaToday che dalle 20 di ieri sera alle 8 di questa mattina gli interventi su Roma e provincia sono stati in tutto 130. Non in tutti i casi si tratta di interventi legati ai botti. Questi ultimi, secondo quanto si apprende, sono stati tutti di lieve entità, legati ad incidenti domestici come tende incendiate, botti esplosi male o cassonetti dati alle fiamme.



E' il caso di Tor Bella Monaca, dove poco prima dell'una ha preso fuoco un appartamento al decimo piano di una delle torri. Sul posto i vigili del fuoco, che in poco tempo hanno domato le fiamme, senza per fortuna dover ricorrere all'evacuazione dello stabile. Interventi anche nel IX municipio dove si segnalano piccoli roghi nella zona di Mostacciano e a Fonte Ostiense, ex Laurentino 38. Rogo anche nella zona di Lamaro - Cinecittà est, dove un fontanella pirotenica ha bruciato una tenda.