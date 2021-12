Una tonnellata di "botti" illegali nella cantina condominiale: denunciati padre e figlio

Oltre una tonnellata di fuochi d’artificio illegali custoditi in una cantina abusiva di un palazzo di Primavalle, trasformato in una sorta di polveriera. È la scoperta fatta nei giorni scorsi dai militari del gruppo pronto Impiego della guardia di finanza di Roma, impegnati in questi giorni insieme con le altre forze dell’ordine a contrastare la detenzione e l’ uso di "botti" illegali potenzialmente molto pericolosi.

Nel corso dell’operazione i “baschi verdi” hanno sequestrato più di 14.000 botti stivati nella cantina senza alcuna precauzione e privi della licenza di vendita e del marchio CE. I finanzieri sono risaliti a due persone, padre e figlio, ritenute responsabili e le hanno denunciate per omessa denuncia di materiale esplodente, detenzione di fuochi d’artificio in deposito non autorizzato, fabbricazione di fuochi illegali e detenzione ai fini di spaccio di droga.

In casa dei due hanno trovato infatti anche 192 grammi di hashish, due coltelli per il taglio della sostanza stupefacente, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento.