Pronti a fare fuoco a mezzanotte, sequestrata batteria con 40 chili di botti

Una batteria di botti pronta a fare fuoco allo scoccare della mezzanotte. A rischiarare la notte di San Silvestro del quartiere della periferia est una fila di circa 40 chili di fuochi d'artificio, "disinnescati" poco prima della mezzanotte a Tor Bella Monaca.

Sono stati gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale a scovare, a 20 metri dalla sede stradale, in via Agostino Mitelli, 40 chili di fuochi d’artificio e materiale esplosivo, poi posti sotto sequestro grazie all’ausilio dei carabinieri del gruppo di Frascati.

Gli agenti, nell’ambito dei controlli predisposti per la notte di San Silvestro, hanno rinvenuto 25 metri di esplosivi, lasciati incustoditi e posti a raggiera su di un prato, pronti per essere accesi e, all’interno di sei scatoloni, fuochi pirotecnici pronti ad essere esplosi per l’inizio del nuovo anno.

Botti sequestrati a Porta Portese

Sono invece stati gli agenti del XII gruppo Monteverde intorno alle 19:00, in servizio di controllo del territorio, a notare sul marciapiede, nell’area del mercato domenicale di Porta Portese, un’esposizione improvvisata di botti di capodanno. Si tratta di circa 400 articoli, adagiati su alcuni cartoni, posti sotto sequestro dai caschi bianchi in attesa di essere distrutti. Il venditore, al sopraggiungere della pattuglia, si è dato alla fuga, lasciando tutto il materiale in vendita per terra.