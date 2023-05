Scarcerato Giuseppe Moccia. Il boss "sfila" davanti all'attivista antimafia

Giuseppe Moccia, coinvolto in passato in diverse indagini per droga, cognato di Vincenzo Nastasi detto 'O Principe' e ferito in un agguato in via dell'Archeologia, è stato scarcerato.

Il boss - o quanto meno uno dei pezzi grossi dello spaccio a Tor Bella Monaca - è uscito dal carcere proprio nelle stesse ore in cui, a distanza di pochi metri, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il sindaco Roberto Gualtieri parlavano nel teatro del quartiere a 300 ragazzi delle scuole medie di legalità e lotta a spaccio e mafia.

Un paradosso. Ancora di più se si pensa che l'evento in via Bruno Cirino si è svolto lo scorso martedì, in una giornata a dir poco simbolica. Eppure di simbolico pare ci sia stato ben altro. Quando tutta la manifestazione per la legalità era terminata e le forze dell'ordine stavano abbandonando il perimetro, Moccia, secondo quanto ricostruito, sarebbe passato ripetutamente a bordo di una Smart, proprio dove abita Tiziana Ronzio, operatrice sanitaria sotto protezione, che il capo dello Stato Sergio Mattarella, ha voluto nominare ufficiale dell'ordine al merito della repubblica italiana.

Chi è Tiziana Ronzio

Tiziana Ronzio, da ormai due anni, vive sotto protezione speciale proprio dopo aver subito minacce da Giuseppe Moccia. Il boss di Tor Bella Monaca ad aprile del 2022 era stato condannato a un anno, in attesa del processo. Al 39enne romano, solamente il 19 marzo precedente, i carabinieri aveva notificato il provvedimento del tribunale di Roma, la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma e di permanenza in casa in orario notturno.

Chi è Giuseppe Moccia

Non solo. Il nome del boss di Tor Bella Monca era balzato alle cronache dopo lo sgombero di alcuni appartamenti Ater occupati abusivamente: in uno di questi i carabinieri trovarono Moccia con la moglie. Giuseppe Moccia, la madre e la compagna, che abitavano lì erano morosi. Dopo le denunce dei residenti e l'articolo di RomaToday del 4 febbraio 2022 l'appartamento è stato assegnato.

Martedì scorso è tornato libero e per festeggiare - nella giornata in memoria della strage di Capaci festeggiata a Tor Bella Monaca - ha voluto marcare il "suo" territorio. Con la Smart è passato più volte su via Santa Rita, davanti a Tiziana Ronzio che si è sentita nuovamente minacciata. Moccia avrebbe costeggiando il marciapiede, fissandola negli occhi, senza dire nulla per poi premere sull'acceleratore e andare via. Così per tre volte. Ronzio ha sporto denuncia.