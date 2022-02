L'amicizia tra il "dottore" di Cosa Nostra e il consigliere Pd dell'Eur (autosospeso)

Roma, ormai, era la sua seconda casa. Giuseppe Guttadauro, anche noto come "il dottore" e boss di Cosa Nostra, a 73 anni non ne voleva sapere di ritirarsi. Anzi. Da tempo aveva stretto relazioni importanti con esponenti dei salotti buoni. Dalla nobile frequentatrice dei salotti della cosiddetta 'Roma bene' fino all'amico politico Adriano Burgio, consigliere del partito democratico nel IX Municipio e steward di volo.

L'inchiesta che domenica ha portato all'arresto di Guttadauro nella sua casa dell'Axa, ha svelato una serie di rapporti e influenze di cui vantava a Roma. Amicizie che, nel caso di Burgio - pur non essendo indagato - hanno portato ad una prima conseguenza tra gli ambienti politica della capitale. Il nome del consigliere democratico appare a più riprese nelle carte dell'indagine.

La sua posizione, al momento, non è comunque nel mirino degli inquirenti. Burgio, che non è indagato e la sua partecipazione attiva in questa presunta mediazione è ancora tutta da dimostrare, si è ufficialmente autosospeso dal partito e ha lasciato l'incarico di capogruppo nel IX Municipio per meglio chiarire la sua posizione. Un gesto apprezzato dal Pd romano in attesa di fare chiarezza.

Il consigliere Pd considerato "amico" del boss

Nella ricostruzione dei pm, il consigliere dem è "amico" di Guttadauro. "A disposizione", sottolineano gli investigatori spiegando lo "stretto legame di cointeressenze e di fiducia" tra il "dottore" di Cosa Nostra e il consigliere municipale. Il politico si sarebbe anche dato da fare per "creare un link (un contatto ndr) con un appartenente alla Camera".

Motivo? Aiutare il boss a risolvere contenzioso milionario che riguardava appunto una nobildonna della 'Roma bene'. In cambio del contatto, Burgio avrebbe potuto ottenere una lauta percentuale. Almeno stando alle parole intercettate. La partecipazione attiva di Burgio in questa presunta mediazione è ancora tutta da dimostrare, anche perché - va ribadito - non è indagato.

D'altronde il nome di Guttadauro è uno di quelli pesanti. A Roma, come ha ricostruito il ros dei carabinieri, il boss avrebbe infatti continuato a gestire affari di ogni sorta e - nonostante la sua fedina penale - non avrebbe avuto alcun problema ad introdursi nella 'Roma bene'.

I 16 milioni e le minacce all'ex ministro Baccini

Lo testimonia la controversia della nobildonna romana che aveva un contenzioso con una banca da 16 milioni. L'episodio sarebbe maturato a gennaio del 2018 e il boss non avrebbe esitato a ricorrere alle maniere forti e se fosse stato necessario anche nei confronti dell'ex ministro Mario Baccini che avrebbe, a suo dire, ostacolato gli interessi della signora romana. Guttadauro si diede subito un gran da fare, andando a parlare con diverse persone, fra cui un commercialista e appunto "l'amico" Burgio. Così sperava di fare pressioni sulla banca, per favorire la signora.

Il boss voleva capire meglio la vicenda: "Sono insoddisfatto, incazzato. Se poi a Baccini gli devo rompere le corna per davvero, gliele rompiamo, non è che è un problema". Baccini, saputo che il suo nome era finito nel mirino del boss, non si è detto spaventato: "Ci sono delle indagini in corso, non ho la più pallida idea perché sia finito nelle mire di questo gruppo 'criminale', è evidente, ad ogni modo, che ero un ostacolo alle loro attività. Nella mia vita politica ho detto tanti 'no' a questioni poco chiare e non in linea con una corretta amministrazione e le leggi. La mia attività è sempre stata intransigente in questo senso", ha sottolineato il consigliere di opposizione del comune di Fiumicino.

Gli altri punti oscuri

Non solo quell'affare con la banca però. Guttadauro, secondo le indagini, avrebbe proposto a Burgio di sfruttare anche le sue conoscenze per far inserire il commercialista in qualche lista per le elezioni, di modo che diventasse il loro referente politico diretto. Almeno a parole, l'interesse ad espandersi tra i palazzi politici romani c'era. Il commercialista in questione, va sottolineato, non è stato inserito nessuna lista. Così come è da determinare il presunto ruolo di Burgio anche in questo caso.

Quindi gli ultimi punti oscuri che riguarderebbero il rapporto tra il boss e "l'amico" Burgio. Guttadauro avrebbe coltivato anche un progetto di un articolato traffico di droga con l'estero. L'idea sarebbe stata quella di far trasportare 10 chili di droga ad ogni volo. Il ruolo di Burgio sarebbe stato quello di portare soldi all'estero, 300mila euro. Un affare che però non sarebbe andato in porto. Episodi, questi, in cui il l'esponente municipale del pd viene citato sì, ma penalmente non rilevanti al momento.