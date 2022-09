Borsoni da sballo in un deposito agricolo, sequestrati 50 chili di droga. Valore sul mercato 1 milione di euro

Cinquanta chili di droga per un valore sul mercato di quasi 1 milione di euro nascosti in tre borsoni. A traovarli in un deposito di attrezzi agricolo i carabinieri della stazione di Vicovaro. Una scoperta casuale, fatta dai militari dell'arma in un terreno vicino la stazione ferroviaria di Mandela, in provincia di Roma. Notate le tre borse da palestra oltre una recinzione i militari dell'arma hanno proceduto ad un controllo, facendo la scoperta stupefacente.

In particolare i carabinieri della compagnia di Tivoli, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio e nell’ambito dell’azione di contrasto dei reati predatori ai danni delle aziende agricole del territorio nell'area della Valle dell'Aniene, hanno rinvenuto, nei giorni scorsi, i tre borsoni occultati all’interno di un deposito di attrezzi agricoli e maneggio.

L’immediato controllo delle borse ha permesso di accertare che all’interno era contenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente ed in particolare: 28 chili di cocaina, 15 chili di hashish, 1 chilo di marjuana, e della sostanza verosimilmente del tipo di metanfetamina.

Contattato il proprietario del terreno dove è stata trovata la droga, l'uomo è risultato estraneo ai fatti. La droga, il cui valore di mercato sfiora il milione di euro, è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti ed è stata posta disposizione dell’autorità giudiziaria per le successive analisi di laboratorio.

Sequestrata la droga, gli investigatori dell'arma proseguiranno ora le indagini per accertare chi abbia abbandonato le borse e perché. Resta da comprendere anche a quale mercato fosse destinata la sostanza stupefacente con gli inquirenti che al momento non precludono nessuna ipotesi.