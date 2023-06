Turista accerchiata e derubata: le stazioni della metro terreno di caccia delle borseggiatrici

Le stazioni della metro come terreno di caccia. I turisti come vittime designate. All'opera le borseggiatrici, spauracchio dei cittadini stranieri che utilizzano le fermate del Centro Storico per visitare le bellezze della Città Eterna. Un fenomeno attenzionato dai carabinieri che hanno arrestato in poche ore quattro ladre.

Turista accerchiata e derubata

Proprio nel corso dei servizi volti a contrastare i reati predatori nei confronti dei turisti, due donne, di 21 e 22 anni, nomadi, gravemente indiziate di aver derubato il portafogli ad una turista inglese, sono state arrestate dai militari della stazione di Roma Monte Mario. Con la tecnica dell’accerchiamento, nei pressi della banchina della metro linea A, le due, con la complicità di una minore non imputabile, sono state notate asportare il portafogli dalla tasca della turista. Le ladre sono state fermate dai carabinieri prima che potessero darsi alla fuga. La refurtiva è stata subito restituita alla vittima.

Borseggi alla fermata Barberini

Sempre all’interno della metro A, presso la fermata Barberini, i carabinieri della stazione di Roma Viale Eritrea hanno arrestato una ragazza di 23 anni, dell’ex Jugoslavia, per furto. La donna è stata notata impossessarsi con destrezza di un portafoglio ai danni di una turista portoghese. La gioviane è stata bloccata a seguito dell’intervento dei carabinieri. Annche in questo caso la refurtiva è stata subito restituita.

Ladre sui vagoni

Anche i carabinieri della stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato in flagranza di reato due donne nomadi di 19 e 25 anni che a bordo del convoglio metropolitano linea A, tra le fermate Ottaviano e Lepanto, sono state bloccate subito dopo aver asportato il portafogli a un turista indiano. Anche in questo caso la refurtiva è stata recuperata e restituita. In tutti i casi sopra citati, le vittime hanno presentato regolare denuncia querela. Tutti gli arresti sono stati convalidati.