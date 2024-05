Turista borseggiata in banchina da due 13enni, le ladre negano: "Si è inventata tutto"

"Non è vero niente, si è inventata tutto". Queste le parole riferite alla polizia da due giovanissime ladre fermate sulla banchina della metro A dopo aver borseggiato una turista straniera. Entrambe 13enni, sono state però accompagnate in commissariato e poi arrestate per furto aggravato.

Sono stati gli agenti del commissariato Borgo di polizia a intervenire poco dopo le 19:00 di mercoledì 1 maggio alla stazione Lepanto in viale Giulio Cesare, a Prati dopo che una turista finlandese ha sorpreso le due ladre intente a borseggiarla di telefono e portafogli. Bloccate e richiesto l'intervento al 112 le due 13enni hanno cercato di negare il furto e di aggredire fisicamente la vittima.

Identificate nel commissariato Borgo di polizia in due giovani rom non ancora maggiorenni, sono state arrestate e sono state portate in un centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli in attesa di convalida.