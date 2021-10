La guerriglia non ferma le borseggiatrici, ladre derubano turista durante gli scontri in Centro

I carabinieri le hanno intercettate mentre alleggerivano passanti in via Bocca di Leone

Non le ha fermate nemmeno la guerriglia. Anzi, hanno approfittato dei momenti di tensione e di confusione generati dagli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, che erano in atto sabato pomeriggio, per confondersi tra le migliaia di persone e per borseggiare una turista straniera. Ma non hanno fatto i conti con i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina che erano impegnati nei servizi di controllo del territorio in borghese nel centro Storico, che le hanno sorprese e arrestate. In manette sono finite due giovani romene di 20 e 18 anni, entrambe senza fissa dimora e con precedenti.

I militari le hanno intercettate in via Condotti, mentre si aggiravano con fare sospetto adocchiando qua e là qualche turista da “alleggerire”. Poco più tardi, dopo aver raggiunto via Bocca di Leone, sono entrate in azione, hanno sottratto il portafogli ad una turista straniera e cercato di allontanarsi, ma sono state subito bloccate dai militari.

Le due ladre sono state accompagnate in caserma e trattenute a diposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima.