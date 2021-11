Furio Camillo: pedinata all'uscita della metro viene derubata da banda di ladre

Seguite da vicino dagli agenti in borghese mentre pedivano la preda che avevano messo nel mirino. Così la polizia ha sventato un borseggio a danno di una passeggera appena scesa da un convoglio della linea A della metro. Succede alla stazione Furio Camillo, all'Appio Latino.

Proprio all'interno della fermata i polziotti del Commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi, in servizio in abiti civili, hanno notato 3 donne, di nazionalità romena, girovagare senza mai andare verso i binari.

Quando poi le stesse hanno iniziato a seguire una cittadina cinese i poliziotti hanno fatto altrettanto, fino a quando, in via Nocera Umbra, una delle 3 (dopo aver scambiato un cenno di intesa con le altre 2) ha aperto la cerniera dello zaino della straniera sottraendole il portafogli.

Immediatamente bloccate le tre di 20, 19 e 27 anni, così come disposto dalla Procura della Repubblica, sono state arrestate per furto aggravato in concorso in attesa del processo per direttissima. La somma di 400 euro, trovata dai poliziotti nella tasca sinistra della giacca di una delle giovani, è stata sequestrata, mentre il portafogli provento furto è stato restituito alla vittima.