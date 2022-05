La turista accerchiata e derubata sul bus da una banda di ladre

Accerchiata e derubata mentre viaggiava a bordo di un bus Atac in centro storico. Vittima una turista che dopo essere stata borseggiata mentre si trovava sul mezzo pubblico ha allertato i carabinieri del comando Roma piazza Venezia che sono poi intervenuti in via del Corso dove hanno bloccato tre nomadi – una 33enne, una 24enne e una 14enne.

Una turista, 32enne bulgara, ha denunciato di essere stata derubata a bordo del bus Atac linea 40, dopo essere stata accerchiata dalle tre donne che le hanno sfilato il portafogli dalla borsa. Gli uomini dell'arma hanno recuperato la refurtiva, riconsegnata alla proprietaria.

Le maggiorenni sono state arrestate e i loro arresti sono stati convalidati nel corso dell’udienza tenutasi a piazzale Clodio mentre la minore è stata denunciata a piede libero e affidata ai genitori.