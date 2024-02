Pedinate nel sottopasso della stazione e derubate in ascensore

Borseggiate nell'ascensore della stazione ferroviaria dopo essere state pedinate nel sottopasso. Due turiste, due viaggiatrici, vittime di una banda di borseggiatrici. Il furto alla stazione Trastevere dove la polizia ha poi recuperato il maltolto.

Sono stati gli agenti della sottosezione di polizia ferroviaria di Roma Ostiense, nel corso dei controlli di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, ad arrestare le tre donne per furto aggravato, in concorso tra loro, ai danni delle viaggiatrici.

Gli agenti della polfer, durante un servizio di controllo nello scalo ferroviario di Roma Trastevere, hanno notato le tre donne seguire le due ignare vittime, che dal sottopassaggio in corrispondenza del binario 1 della stazione erano entrate all’interno dell’ascensore, che le avrebbe condotte poi nell’atrio biglietteria.

I poliziotti quindi hanno atteso che l’ascensore arrivasse al piano e nel momento in cui si sono aperte le porte hanno visto una delle tre donne gettare in terra un portafoglio, riconducibile a una delle viaggiatrici seguite pochi minuti prima. Le donne sono state arrestate e il maltolto è stato immediatamente recuperato e restituito alla vittima, che si è presentata successivamente presso gli uffici della polizia ferroviaria per formalizzare la denuncia.