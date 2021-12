Il green pass non ferma i borseggiatori, senza certificazione derubano turisti sul bus

Non li ha fermati nemmeno l'obbligo di salire sui mezzi pubblici con il green pass. Borseggiatori che però non avevano fatto i conti con i carabinieri impegnati nelle verifiche per il rispetto delle prescrizioni imposte dalle autorità in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riferimento al possesso della certificazione verde a bordo dei mezzi pubblici e presso le attività di ristorazione.

A finire nella rete dei militari dell'arma quattro cittadini romeni di età compresa tra i 39 e i 57 anni, tutti con precedenti, sorpresi a bordo del bus linea 23 dai carabinieri del comando Roma piazza Venezia, subito dopo aver sfilato il portafogli dalla borsa di una passeggera proveniente da Arezzo e in visita a Roma. Per loro è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso e la sanzione prevista per il mancato possesso del green pass.

Verifiche sull'obbligo della certificazione verde eseguite nella zona adiacente alla stazione Termini che hanno riguardato anche le attività di ristorazione. In tale contesto due cittadini stranieri – un 50enne romeno, un 61enne delle Filippine sono stati sanzionati poiché entrambi sprovvisti di valido green pass a bordo di autobus di linea urbana e metropolitana.

Sanzionati anche il titolare, un dipendente e un avventore di un’attività di ristorazione in zona Castro Pretorio, tutti cittadini etiopi, risultati sprovvisti di valida certificazione verde. A carico dei sanzionati, i militari hanno elevato una multa di 400 euro a testa.