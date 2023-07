Roma nelle mani dei borseggiatori: undici arresti in poche ore

Stazioni, metropolitane, fermate dei mezzi pubblici, monumenti e chiese, ma anche zone commerciali. Turisti in visita nella Città Eterna alle prese con i borseggiatori. "Beware of pickpockets", letteralmente "fate attenzione ai borseggiatori", sono questi i cartelli leggibili sui mezzi pubblici della Capitale che danno un'idea del fenomeno, che è comune c'è da dirlo a tutte le grandi città italiane e del mondo. Roma naturalmente non è immune. A darne un'idea gli arresti effettuati negli ultimi giorni dalle forze dell'ordine. Undici i manolesta arrestati, ma moltissimi sono i ladri che riescono a farla franca.

Reati predatori

Proprio per fronteggiare i reati predatori le forze dell'ordine hanno attuato dei servizi specifici. In tale contesto gli agenti della polizia dell’XI distretto San Paolo, durante un servizio improntato sulla prevenzione e sul contrasto dei reati in genere, nelle pertinenze della stazione Termini, sono stati avvicinati da una donna di origini spagnole che era stata appena derubata del portafoglio contenente i propri documenti e la somma di 150 euro, mentre viaggiava sull’autobus di linea 64.

I poliziotti, ricevute le descrizioni dell’autore del furto, hanno fermato l’autobus che nel frattempo proseguiva la corsa, a bordo del quale vi era ancora l’uomo appena descritto dalla vittima. L’uomo, un cittadino romeno di 43 anni, controllato dagli agenti é stato trovato in possesso del portafoglio della donna precedentemente asportato. Alla fine degli accertamenti il soggetto è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di furto con destrezza. L’arresto è stato convalidato dalla autorità giudiziaria.

Scippato mentre è con il figlio

Sono invece stati i poliziotti delle volanti e agli uomini del XIV distretto Primavalle, ad arrestare un cittadino romeno di 35 anni poiché gravemente indiziato dei reati di rapina e resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo poco prima, mentre camminava in via Boccea, si era avvicinato a un altro uomo che stava passeggiando in compagnia della figlia, e con destrezza ha rubato il suo portafoglio dalla tasca posteriore. La vittima, accortasi subito del furto, ha iniziato ad inseguire l’uomo mentre la figlia chiamava l’112, numero unico per le emergenze. Grazie all’aiuto prestato da altri passanti, il 35 enne è stato bloccato e consegnato alle pattuglie che erano giunte immediatamente. Da accertamenti effettuati l’uomo risultava anche essere colpito da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato in concorso, commesso nell’agosto del 2022. Una volta terminati gli accertamenti l’uomo è stato arrestato, l’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura del divieto di ritorno nel comune di Roma e, successivamente, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua casa di Ladispoli per il reato commesso nel 2022.

Otto arresti dei carabinieri

In tale ambito anche l’attività di controllo dei carabinieri del gruppo di Roma nelle principali aree d’interesse artistico, nelle zone commerciali e nelle stazioni e nelle fermate dei mezzi di trasporto pubblico finalizzati alla prevenzione dei reati di natura predatoria ai danni di persone e negozi. Il bilancio delle attività dei militari, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, è di 8 persone arrestate e di una denunciata a piede libero, gravemente indiziate del reato di furto aggravato.

Fontana di Trevi

I primi a finire in manette la scorsa sera, un gruppo di cittadini romeni, due ragazzi di 28 e 20 anni e due ragazze di 26 e 19, nella Capitale senza fissa dimora, che in via delle Muratte, a Fontana di Trevi dove, dopo aver affiancato una turista ungherese, sono riuscite a sfilarle con destrezza il portafogli dalla borsa che portava a tracolla. I militari sono intervenuti immediatamente bloccando il quartetto e recuperando la refurtiva, che è stata poi restituita alla vittima.

Borseggi in metro

Nel pomeriggio, all’interno della fermata della metro Barberini, della linea A, i carabinieri della stazione di Roma via Vittorio Veneto, invece, hanno arrestato un’altra coppia di cittadini romeni, rispettivamente di 38 e 33 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi mentre sfilavano il portafogli dalla tasca dei pantaloni di un turista italiano. La coppia è stata subito bloccata e la refurtiva una volta recuperata è stata restituita all’uomo.

Piazza di Spagna

Sempre nel pomeriggio, in via Sistina all’altezza di piazza Trinità dei Monti, militari della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato in flagranza, due cittadine romene di 24 e 31 anni, sorprese dopo aver sottratto ad un turista americano l’astuccio contenete un paio di occhiali da sole del valore di circa 300 euro. La refurtiva è stata recuperata e poi riconsegnata alla vittima e le due donne condotte in caserma.

Metro A

Poco dopo, i carabinieri della stazione Roma via Vittorio Veneto hanno sorpreso una 15enne, già nota alle forze dell’ordine, sottoposta all’obbligo della permanenza presso la propria abitazione di Aprilia, sorpresa dai militari sulla banchina della metro Spagna. La minorenne era stata sorpresa da un turista turco, a cui aveva sottratto il portafoglio, e che l’aveva bloccata assieme ad un addetto alla sicurezza. La giovane è stata poi denunciata a piede libero e affidata al padre.

In tutti i casi la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alle vittime che hanno formalizzazione le previste querele nei confronti degli indagati. Gli indagati sono stati tutti trattenuti in attesa del rito direttissimo al termine del quale gli arresti sono stati convalidati.