Far west nella metro di Roma, Meloni promette stretta contro le bande di borseggiatori

Una stretta dura contro i borseggiatori che "lavorano" nella metropolitana di Roma. Dopo gli ultimi episodi di violenza, con regolamenti di conti fra bande, un ragazzo accoltellato alla schiena da un rivale alla fermata di Spagna della linea A, il pestaggio di una donna di 39 anni rom incinta all'ottavo mese da parte dei ras che da lei pretendevano il bottino dei furti alla stazione Termini, e un'altra rissa tra manolesta ancora a Spagna, lunedì è scesa in campo la premier Giorgia Meloni.

L'aggressione subita da Meri Secic, pestata a sangue dai ras del borseggio perché rifiutava di continuare a rubare, è "l'ennesimo episodio inaccettabile che dimostra l'importanza di contrastare con determinazione il borseggio e l'accattonaggio forzato, fenomeni che colpiscono non solo le vittime dirette, ma anche coloro che, in alcuni casi, sono costretti a praticarli", ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Il Governo - aggiunge - ha avuto il coraggio di intervenire su questo fenomeno, sul quale altri hanno chiuso gli occhi, con le misure anti borseggio contenute nel Pacchetto Sicurezza, attualmente al vaglio del Parlamento. Continueremo a implementare questo lavoro per fermare il racket del borseggio e proteggere la sicurezza di tutti i cittadini, specialmente nelle stazioni, nelle metropolitane e in tutte le zone sensibili della nostra nazione".

Un freno ai furti in metro che sembra davvero necessario. A Roma, inoltre, poi con l'arrivo di centinaia di migliaia di turisti e di pellegrini anche in vista del Giubileo 2025, le bande di sudamericani e di chi vive nei campi rom, potrebbero diventare ancora più aggressive. Le cronache di questi giorni raccontano che chi non guadagna abbastanza, invade il territorio di altre gang e spesso l'azione corrisponde a una reazione. Noncuranti peraltro non solo delle altre persone che filmato tutto con i telefonini e postano i video sui social.

L'iniziativa di Meloni è stata applaudita dalla destra. "Con questo intervento - spiega il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo - si vuol restituire libertà e serenità ai passeggeri del trasporto pubblico locale contrastando i borseggiatori e si vuole lanciare un messaggio per far desistere chi è abitualmente dedito al borseggio, limitando anche la possibilità degli sfruttatori di obbligare donne e uomini al borseggio e per non dover più assistere a episodi inaccettabili come la violenza su una donna rom che, a Roma, è stata picchiata solo perché aveva cercato di ribellarsi agli aguzzini che la costringevano a delinquere".