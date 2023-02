La giovani borseggiatrici che pedinano anziani per derubarli

Silenziose, rapide quasi invisibili. Sono le due ladre che nel volgere di pochi minuti hanno prima provato a borseggiare una coppia di anziani e poi derubato una terza signora che stava passeggiando. Succede in zona Prenestino dove le due giovani manolesta hanno pedinato le vittime. A mettergli i bastoni fra le ruote la polizia, che le ha poi arrestate.

Sono stati gli agenti del commissariato Porta Maggiore a fermare le due donne - entrambe romene - di 18 e 19 anni in quanto gravemente indiziate di tentato furto in concorso. I poliziotti, impegnati in mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, mentre transitavano in via di Acqua Bullicante hanno notato le due giovani donne con atteggiamenti sospetti, intente a seguire a distanza ravvicinata una coppia di anziani, per poi desistere dal probabile intento criminoso.

Dopo pochi minuti, gli agenti hanno sorpreso e bloccato le due donne mentre aprivano lo zaino di un’altra vittima che stava passeggiando. A seguito di convalida, sono state condannate a 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 600 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.