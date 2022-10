Travolto col muletto dal vicino di casa: 28enne in prognosi riservata

Un uomo di 28 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Camillo dopo essere stato travolto da un vicino di casa che stava manovrando un muletto.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in via Ulassai, zona Borghesiana. L’uomo a bordo del muletto stava spostando dei boccioni d’acqua proprio per i vicini quando, durante una manovra, ha colpito il 28enne ferendolo molto gravemente a una gamba.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, che vista la gravità della situazione hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasferire il ferito in ospedale. Una volta arrivato è stato ricoverato in codice rosso e portato immediatamente in sala operatoria. Non è in pericolo di vita, ma la prognosi è appunto riservata.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, che hanno denunciato l’uomo alla guida del muletto, un 51enne, per lesioni personali stradali gravissime.