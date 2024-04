Nascondono un feto nel freezer, coppia denunciata per occultamento di cadavere

Avrebbe perso il bambino al quarto mese di gravidanza, nascondendo in seguito il feto nel congelatore. E' successo alla Borghesiana, periferia est della Capitale.

Secondo quanto ricostruito, una donna di 44 anni, infermiera, si era presentata al Policlinico Casilino con un forte emorragia. Come riferisce anche Today.it, la donna non aveva specificato le cause. La cittadina romena, insieme al marito anche lui infermiere, è poi tornata a casa. Ma una segnalazione dei sanitari hanno fatto scattare i controlli.

Feto congelato nel freezer

Secondo i chirurghi del Casilino, infatti, le cause dell'emorragia potevano essere principalmente due: un parto prematuro o un aborto. Così hanno allertato le forze dell'ordine. I poliziotti del distretto Casilino si sono recati all'indirizzo lasciato dalla coppia, nel quartiere Borghesiana e dopo aver ascoltato i due, hanno fatto la macabra scoperta: un feto di quattro mesi, delle dimensioni di circa 30 cm, congelato nel freezer.

Coppia denunciata

La donna a quel punto avrebbe confessato di aver perso il bambino mentre era in casa in seguito ad un malore. Aperto un fascicolo d'indagine da parte della Procura di Roma, che ha disposto l'autopsia sul feto per accertare le cause del decesso. I due sono stati denunciati per occultamento di cadavere.